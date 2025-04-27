Putin'den teşekkürlü itiraf: Batı dünyası haklı çıktı

Rusya, Kursk bölgesinin Ukrayna'dan geri alınması sürecinde Kuzey Koreli askerlerin büyük bir rol oynadığını açıkladı. Kremlin, bu yardımı yıllarca yalanlamıştı. Ancak, Rusya Savunma Bakanı Valeri Gerassimow'un açıklamaları, bu konuda önemli bir değişimi işaret etti.

KUZEY KORELİ ASKERLER KURSK'U "ÖZGÜRLEŞTİRDİ"

Rusya'nın Genelkurmay Başkanı Gerassimow, Kuzey Koreli askerlerin, Ukrayna'ya karşı mücadelede Rus askerleriyle birlikte hareket ettiğini ve bölgede büyük bir başarı elde ettiklerini belirtti. Gerassimow, bu askerlerin yüksek profesyonellik, cesaret, kahramanlık ve fedakârlık gösterdiklerini ifade etti. Kremlin, bu askerlerin katkısını resmen kabul etti ve zaferi kutlamak üzere Putin ile birlikte bu durumu kamuoyuna duyurdu.

Kremlin'in açıklamalarına göre, Kuzey Koreli askerler, Rus askerleriyle omuz omuza vererek Ukrayna'nın Kursk bölgesine yönelik saldırılarına karşı direndiler ve bölgeyi tamamen Ukrayna birliklerinden geri aldılar. Gerassimow, bu sürecin sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda Rusya ile Kuzey Kore arasındaki stratejik ortaklığın bir göstergesi olduğunu vurguladı.

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ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRILIK İDDİALARI

Ancak Kuzey Koreli askerlerin bu çatışmaya katılımı, uluslararası hukuk açısından tartışmalı bir konu olarak öne çıkıyor. Bu durum, özellikle Birleşmiş Milletler ve Batılı ülkeler tarafından eleştirildi. Rusya'nın, Kuzey Kore'den askeri destek aldığı gerçeğini uzun süre gizlemesi, Moskova'nın uluslararası tepkilerden kaçınma çabasını gösteriyor.

Gerassimow, bu eleştirilerin gerisinde durdu ve Rusya'nın Kuzey Kore ile imzaladığı stratejik ortaklık anlaşmasında her iki ülkenin birbirine askeri yardım sağlamasını öngören bir madde bulunduğunu belirtti. Ancak, bu anlaşmanın detayları hakkında çok fazla bilgi paylaşılmadı. Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması, bu yardımların uluslararası düzeyde meşru görülmemesine yol açtı.

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PUTİN'DEN ZAFERE ÖVGÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Koreli askerlerin Kursk'taki "zafer" üzerindeki katkılarını takdir etti. Putin, Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırılarının başarısız olduğunu ve bu sürecin sonunda Kursk'un yeniden Rusya'nın kontrolüne geçtiğini belirtti. Ancak, Ukrayna'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ukrayna'nın Kursk bölgesine saldırısı, geçen yılın Ağustos ayında başlamıştı. Ukrayna birlikleri, bölgedeki birçok köyü ele geçirerek Rusya'nın savunma hatlarını zorlamıştı. Ancak Rusya'nın karşı saldırıları ve Kuzey Koreli askerlerin desteğiyle, bölge yeniden Rus yönetimine geçti.

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GELECEK PERSPEKTİFLERİ VE BÖLGESEL GELİŞMELER

Kursk'un yeniden Rusya'nın eline geçmesi, Rusya-Ukrayna savaşının seyrini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu bölgeyi yeniden kontrol altına alması, Rusya'nın askeri stratejisinde bir başarı olarak kabul edilirken, uluslararası kamuoyunun bu durumu nasıl değerlendireceği merak konusu.

Bunun yanı sıra, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri ilişkilerin geleceği de büyük önem taşıyor. İki ülke arasında yapılan askeri işbirlikleri, yalnızca bölgesel güvenlik açısından değil, küresel düzeyde de önemli sonuçlar doğurabilir.

Rusya'nın Kuzey Kore ile işbirliği yapması, uluslararası arenada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Kremlin'in bu konuda attığı adımlar, hem bölgesel hem de küresel güvenlik politikalarını etkileyecek gibi görünüyor.