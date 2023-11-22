Putin’den Ukrayna’yla barışa yeşil ışık. 'Hiçbir zaman reddetmedik'

Hindistan başkanlığındaki G20 Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ukrayna ile müzakereleri hiçbir zaman reddetmedik” dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Putin’den Ukrayna’yla barışa yeşil ışık. 'Hiçbir zaman reddetmedik'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan başkanlığındaki G20 Zirvesi’ne video konferans yoluyla katıldı. Zirvede konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna-Rusya Savaşı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

“BARIŞ MÜZAKERELERİNİ UKRAYNA BOZDU”

Putin, “Rusya’nın Ukrayna ile barış görüşmelerini hiçbir zaman reddetmediğini hatırlatmak isterim. Müzakere sürecinden çekildiğini kamuoyuna açıklayan Rusya değil, Ukrayna oldu. Üstelik bu, Rusya ile bu tür müzakereleri yasaklayan ve Devlet Başkanı’nın (Vladimir Zelenskiy) imzasının taşıyan kararnameyle yasallaştırıldı” dedi.

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“BM GENEL SEKRETERİNİN GAZZE’NİN ÇOCUK MEZARLIĞINA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEMESİ ŞOK EDİCİ DEĞİL Mİ?”

Ukrayna’daki savaş ile İsrail’in Filistin’e yönelik devam eden saldırılarını karşılaştıran Putin, “Bunun bir savaş olduğunu anlıyorum, can kayıpları herkesi şok ediyor. 2014'te Ukrayna'da yaşanan kanlı darbe ve ardından Kiev rejiminin Donbass'ta halkına karşı açtığı savaş da şok edici değil miydi? Aynı zamanda bugün Filistin ve Gazze Şeridi'nde sivil halkın yok edilmesi şok edici değil mi? Doktorların çocuklara anestezisiz ameliyat yapması şok edici değil mi? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Gazze'nin kocaman bir çocuk mezarlığına dönüştüğünü söylemesi şok edici değil mi?” ifadelerini kullandı.

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“ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNDEN YANAYIZ”

Uluslararası işbirliğinden yana olduklarını ve Dünya Ticaret Örgütü’nün yeniden aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Putin, “Rusya, BM normlarına ve karşılıklı saygıya dayalı ortak çalışma ilkelerine dayanan açık ve karşılıklı yarar sağlayan uluslararası ekonomik işbirliği ruhunun yeniden tesis edilmesinden yanadır. Küresel ekonomik yönetişim sisteminin etkin bir şekilde optimize edilmesi, yani DTÖ'nün tahkim işlevi de dahil olmak üzere tam olarak yeniden etkin hale getirilmesi önemlidir. IMF ve Dünya Bankası da dahil olmak üzere uluslararası finans kuruluşlarında gelişmekte olan ekonomilerin rolünü arttırmak, bu kuruluşların kaynaklarını fırsatçı siyasi amaçlar yerine gerçekten ihtiyaç duyan ülke ve bölgelerin kalkınması için kullanmak gerekiyor” dedi.

Korona virüs salgını sonrası Batılı devletlerin ekonomi politikalarını eleştiren Putin, hala devam eden küresel ekonomik krizin Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaştan değil başka ülkelerin ambargo ve yanlış ekonomik programlarından kaynaklandığını ekledi.

“BORU HATLARINDAKİ PATLAMALAR DEVLET TERÖRÜDÜR”

Putin, Kuzey Akım boru hatlarına yapılan sabotajlarla ilgili üstü kapalı olarak Ukrayna ve batılı ülkeleri sorumlu tutarak, "Rakipleri ortadan kaldırmak ve avantaj elde etmek için haksız rekabetçi mücadele yöntemleri kullanılmaktadır. Özellikle sadece ulaşım ve lojistik zincirlerinin, uluslararası yerleşim kanallarının tahrip edilmesini değil, aynı zamanda devlet terörü eylemlerini de kastediyorum. Baltık Denizi'nin dibine döşenen Kuzey Akım Doğal Gaz Boru Hattı bunun bariz bir örneğidir” dedi.

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