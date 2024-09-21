Pütürge'de iyileştirme çalışmaları

Malatya'nın Pütürge ilçesinde belediye ekipleri ilçenin yollarını iyileştirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Pütürge ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ile Pütürge Belediyesi tarafından yapılan işbirliği ile Tepehan Uzuntaş Mahallesi'nde asfalt ve yama çalışmaları tamamlayarak yollar daha kullanışlı hale getirildi. Bu kapsamda, Tepehan-Kayadere Mahallesi'nde de asfalt döküm işlemi gerçekleştirildi.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "İlçemiz Pütürge için, hemşerilerimiz için durmadan yola devam" diyerek bu projelerin vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçladığını vurguladı. Başkan Sülük, ilerleyen günlerde benzer projelerin devam edeceğini belirterek, Pütürge'nin altyapısının güçlendirilmesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.