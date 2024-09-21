Pütürge'de iyileştirme çalışmaları

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pütürge'de iyileştirme çalışmaları

Malatya'nın Pütürge ilçesinde belediye ekipleri ilçenin yollarını iyileştirmek için çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde belediye ekipleri ilçenin yollarını iyileştirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Pütürge ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ile Pütürge Belediyesi tarafından yapılan işbirliği ile Tepehan Uzuntaş Mahallesi'nde asfalt ve yama çalışmaları tamamlayarak yollar daha kullanışlı hale getirildi. Bu kapsamda, Tepehan-Kayadere Mahallesi'nde de asfalt döküm işlemi gerçekleştirildi.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "İlçemiz Pütürge için, hemşerilerimiz için durmadan yola devam" diyerek bu projelerin vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçladığını vurguladı. Başkan Sülük, ilerleyen günlerde benzer projelerin devam edeceğini belirterek, Pütürge'nin altyapısının güçlendirilmesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

Pütürge'de iyileştirme çalışmaları

Pütürge'de iyileştirme çalışmaları

Pütürge'de iyileştirme çalışmaları

Son Haberler
Firari hükümlü gizli bölmede yakalandı
Firari hükümlü gizli bölmede yakalandı
Pütürge'de iyileştirme çalışmaları
Pütürge'de iyileştirme çalışmaları
Bir kızımızı daha hayattan kopardılar. Acı haber bu kez Muş'tan geldi
Bir kızımızı daha hayattan kopardılar. Acı haber bu kez Muş'tan geldi
TIR'a arkadan çarpan ticari aracın sürücüsü öldü
TIR'a arkadan çarpan ticari aracın sürücüsü öldü
Zonguldak'ta yolcu midibüsü devrildi: 9 yaralı
Zonguldak'ta yolcu midibüsü devrildi: 9 yaralı