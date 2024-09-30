QNB Grup’un hisse geri alımına mevzuat onayı

Kaynak: İHA
QNB Grup’un hisse geri alımına mevzuat onayı

QNB Grup, hisse geri alımına devam etmek için Katar Merkez Bankası ve Katar Finansal Piyasa Otoritesi'nden ilgili tüm yasal onayları aldığını belirtti.

QNB Grup, hisse geri alımına devam etmek için Katar Merkez Bankası ve Katar Finansal Piyasa Otoritesi'nden ilgili tüm yasal onayları aldığını açıkladı.

QNB Grup, hisse geri alımına devam etmek için Katar Merkez Bankası (QCB) ve Katar Finansal Piyasa Otoritesi'nden (QFMA) ilgili tüm yasal onayları aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; QNB Ana Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca ve QNB Yönetim Kurulu'nun 11 Eylül 2024 tarihli kararına dayanarak QNB, 2024 tarihli 3 ve 4 numaralı QFMA kararına uygun olarak 2,9 milyar Katar Riyali tutarında hisse geri alımı gerçekleştirecek.

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