Qualcomm hisselerinde kritik dönemeç

Qualcomm hisseleri aylardır süren düşüş trendinin ardından kritik bir noktaya geldi. Teknik analizler, hisse için önemli bir geri dönüş sinyali veriyor. Özellikle “red flag” olarak bilinen kırmızı bayrak modeli, önce aşağı yönlü kırıldı ancak satış baskısı devam etmedi ve trend tersine döndü. Analistler, bu tür “sahte kırılma” hareketlerinin uzun vadeli yükselişlerin habercisi olabileceğine dikkat çekiyor.

DİRENÇ SEVİYELERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Hisse, düşüş trendinden toparlanarak yeşil direnç seviyesini geçti. Şimdi odak noktası turuncu ve mavi dirençlerde. Günlük kapanışların bu iki seviyenin üzerinde gerçekleşmesi, trendin kalıcı olarak yukarı döndüğünü doğrulayabilir ve yatırımcılara uzun vadeli alım sinyali verebilir. Önümüzdeki seanslar, Qualcomm’un bu yükseliş sinyalini gerçekten onaylayıp onaylamayacağını belirleyecek.

Uzmanlar, hisse performansının kısa vadede volatil olabileceğini, ancak teknik göstergelerin toparlanma sinyali verdiğini belirtiyor. Yatırımcılar, özellikle direnç seviyelerinin takip edilmesinin kritik olacağını vurguluyor.