Quaresma Yunan kazansaydı diyen hainlere inat Türk gibi mesaj attı

Beşiktaş’ın gönüllere taht kuran eski futbolcusu Ricardo Quaresma’nın Türkiye’nin 100. Yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı göz doldurdu.

Naim Arıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Quaresma Yunan kazansaydı diyen hainlere inat Türk gibi mesaj attı

Beşiktaş’ın efsane futbolcularından Ricardo Quaresma sosyal medyadan Cumhuriyetimizin 100. Yılını yaptığı bir paylaşım ile kutladı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün Cumhuriyetimizi açıklarken kullandığı “Bugün en büyük bayramdır” sözünün yer aldığı videoyu paylaşan Quaresma’nın bu mesajı “Yunan kazansaydı” diyen hainlere inat bir Türk mesajı gibi algılandı.

Quaresma gönderisini, "29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutluyorum!
Bu ülkenin sıcaklığı ve futbolseverlerinin sevgisi beni daima etkiledi. Birlik, beraberlik ve coşku içinde nice yüzyıllara!" notu ile paylaştı.

Paylaşımdan sonra akıllara Beşiktaş’ta top koştururken taraftarların kullandığı “Portekiz’de doğdu Beşiktaş’lı oldu..” tezahüratları geldi.

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