Quaresma'dan Serdal Adalı paylaşımı. Adaylığına açıkça destek verdi

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Hasan Arat’ın yarıştığı başkanlık seçimi yaklaşırken siyah-beyazlıların eski futbolcularından Ricardo Quaresma, desteklediği başkan adayını duyurdu

DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Instagram hesabından Beşiktaş'taki ilk döneminden Serdal Adalı ve taraftarlarla olan bir fotoğrafını paylaşan Quaresma paylaşımında, "Kulübüm için mücadele ettiğini görmek her zaman bir zevktir" ifadelerini kullandı.

TRANSFERİNDE BÜYÜK ROL OYNAMIŞTI

Quaresma'nın Beşiktaş'taki ilk döneminin başlangıcı olan 2011 yılında, o dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan Serdal Adalı, Q7 transferinde önemli bir rol oynamıştı.

BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN

Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.