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  • Queen grubunun gitaristi 'Şövalye' unvanı aldı. Depremzedeler için bağışta bulunmuştu

Queen grubunun gitaristi 'Şövalye' unvanı aldı. Depremzedeler için bağışta bulunmuştu

Queen grubunun Twitter hesabında yapılan paylaşımda, İngiltere Kralı III. Charles'ın grubun gitaristi Brian May'i şövalye ilan ettiği fotoğraf yer aldı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 08:05
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Queen grubunun gitaristi Brian May. 'Şövalye' unvanı aldı. Depremzedeler için bağışta bulunmuştu

Queen grubunun gitaristi 'Şövalye' unvanı aldı. Depremzedeler için bağışta bulunmuştu
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Queen'in Twitter hesabında yapılan paylaşımda, İngiltere Kralı III. Charles'ın May'i şövalye ilan ettiği fotoğraf yer aldı.

Yapılan açıklamada, "Brian'ın Krallık Şövalyeliği töreni bugün Buckingham Sarayı'nda gerçekleşti. Şövalyelik, Majesteleri Kral Charles tarafından takdim edildi. Tebrikler Sir Brian!" ifadeleri kullanıldı.

Müzik kariyerine 1968'de kurduğu Smile adlı grupla başlayan May, 1970'te Roger Taylor ve Freddie Mercury ile birlikte Queen'i kurdu.

Queen'in aktif olduğu yıllarda 1983'ten itibaren solo çalışmalarda da bulunan ünlü gitarist, Mercury'nin ölümünün ardından 2004'te Paul Rodgers'ın solistliğinde grubu yeniden toplayarak dünya turnesine çıktı.

Brian May, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İngiltere merkezli Afet Acil Durum Komitesinin (DEC) Türkiye ve Suriye için başlattığı yardım kampanyasına bağışta bulunmuştu.

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