Raci Şaşmaz haberlerine erişim engeli getirildi

Birgün'de yer alan habere göre, kentsel dönüşümün gerçekleştiği İstanbul Fikirtepe’deki başlamadan biten projelerin mimarı olan ve “kişilik haklarının ihlal edildiğini” iddia ederek adının geçtiği içeriklerin erişime engellenmesini talep eden Şaşmaz’ın talebi mahkemece kabul edildi. Kararın ardından yüzlerce habere erişim yasağı getirildi.

KARARIN SEBEBİ MADDİ VE MANEVİ ZARAR

Raci Şaşmaz’ın talebi üzerine İstanbul Anadolu 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nce, “Talep edenin kişilik haklarını ismen belirtip ihlal eden, talep eden nezdinde maddi ve manevi zarara yol açan paylaşımların kişilik haklarını ihlal niteliğinde olduğu anlaşılmakla talep edenin ad, soyad ve fotoğraflarının içeriklerden çıkarılmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanılarak yüzlerce içeriğe erişim engelledi.

Şaşmaz, 131 kentsel dönüşüm mağdurunun şikâyeti üzerine açılan davada 13 kişiyle birlikte "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla hâkim karşısına çıkmış ve kurucusu olduğu Pana Film’in Üsküdar’daki binasına haciz gelmişti.