25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Raci Şaşmaz haberlerine erişim engeli getirildi

Kurtlar Vadisi dizisi tanınan yapımcı Raci Şaşmaz, hakkındaki yapılan haberlere erişim engeli getirtti.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 22:25
Takip Et

Raci Şaşmaz'dan haberlerine erişim engeli

Raci Şaşmaz haberlerine erişim engeli getirildi
+
Aa
-

Birgün'de yer alan habere göre, kentsel dönüşümün gerçekleştiği İstanbul Fikirtepe’deki başlamadan biten projelerin mimarı olan ve “kişilik haklarının ihlal edildiğini” iddia ederek adının geçtiği içeriklerin erişime engellenmesini talep eden Şaşmaz’ın talebi mahkemece kabul edildi. Kararın ardından yüzlerce habere erişim yasağı getirildi.

KARARIN SEBEBİ MADDİ VE MANEVİ ZARAR

Raci Şaşmaz’ın talebi üzerine İstanbul Anadolu 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nce, “Talep edenin kişilik haklarını ismen belirtip ihlal eden, talep eden nezdinde maddi ve manevi zarara yol açan paylaşımların kişilik haklarını ihlal niteliğinde olduğu anlaşılmakla talep edenin ad, soyad ve fotoğraflarının içeriklerden çıkarılmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanılarak yüzlerce içeriğe erişim engelledi. 

Şaşmaz, 131 kentsel dönüşüm mağdurunun şikâyeti üzerine açılan davada 13 kişiyle birlikte "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla hâkim karşısına çıkmış ve kurucusu olduğu Pana Film’in Üsküdar’daki binasına haciz gelmişti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
2
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
3
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
4
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
5
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
6
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
7
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿İstinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine devrildi
﻿İstinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine devrildi
﻿İstinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine devrildi
﻿Nisa Özsoy Avusturya'da bronz aldı
﻿Nisa Özsoy Avusturya'da bronz aldı
﻿Nisa Özsoy Avusturya'da bronz aldı
﻿Almanya'yı büyük grev dalgası vuracak
﻿Almanya'yı büyük grev dalgası vuracak
﻿Almanya'yı büyük grev dalgası vuracak
﻿Galatasaray'ın Karabağ maçı kadrosu belli oldu
﻿Galatasaray'ın Karabağ maçı kadrosu belli oldu
﻿Galatasaray'ın Karabağ maçı kadrosu belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.