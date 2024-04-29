Radara giren maç meclise yolunda

Kaynak: Haber Merkezi
Radara giren maç meclise yolunda
Türkiye'nin konuştuğu 90 dakika boyunca kaleye şu dahi çekilmeyen Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor'un 0-0 biten maçıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonun henüz kesinleşmediği ancak düşen takımların belli olduğu bir ortamda, Zonguldak Kömürspor'un Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor arasında var olan bir anlaşma sonucu ligden düştüğünü iddia etti.

Yavuzyılmaz, maçla ilgili istatistikleri paylaşarak, "Maç süresince iki takımın da kaleye etkili bir şut dahi atmamış olması, futbolun doğal akışına ve tarihine ters düşmektedir" şeklinde konuştu.

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz konunun takipçisi olacağını vurgularken skandal maçın TBMM'ye taşınması gündeme geldi.

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Yavuzyılmaz twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir.

Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır.

Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür.

Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor!

Konunun takipçisi olacağım!

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