Radyo programcısı canlı yayında uğradığı silahlı saldırıda öldü

Filipinler'de radyo programı sunucusu Juan Jumalon, evinde canlı yayındayken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Radyo programcısı canlı yayında uğradığı silahlı saldırıda öldü

Polis yaptığı açıklamada Jumalon'un, Facebook'taki canlı yayın sırasında, stüdyo olarak da kullandığı Misamis Occidental vilayetinin Calamba bölgesindeki evine "dinleyici" olarak giren saldırganın 2 el ateş etmesi sonucu öldüğünü kaydetti.

ÖNCE VURDU SONRA GASBETTİ

ekran-goruntusu-2023-11-05-173632.jpg

Açıklamada saldırganın, Jumalon'un altın kolyesini alarak kendisini dışarda bekleyen işbirlikçisiyle motosiklete binerek kaçtığı belirtildi.

SALDIRININ NEDENİ MEÇHUL

2136418.jpg

Saldırının nedeninin bilinmediği ifade edilen açıklamada, saldırganların yüzünün canlı yayında görülmediği ancak kimliklerine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

FİLİPİNLER’DE 200’E YAKIN GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

ekran-goruntusu-2023-11-05-173651.jpg

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ise yaptığı yazılı açıklamada, "Demokrasimizde gazetecilere yönelik saldırılara müsamaha gösterilmeyecek ve basın özgürlüğünü tehdit edenler eylemlerinin tüm sonuçlarıyla karşı karşıya kalacaklardır" ifadesini kullandı.

ekran-goruntusu-2023-11-05-173722.jpg

Filipinler Ulusal Gazeteciler Birliği, Jumalon'la birlikte, ülkede 1986'dan beri 199 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.

İlgili Haberler
Anadolu Ajansı kameramanı İsrail’in saldırılarında 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti
Sahildeki gizemin sırrı 40 yılda çözüldü. Üç parmaklı dev ayak izlerini görenler şoke oldu
Kanalizasyon deliklerinden gizemli yeşil balçık sızdı. Bilim kurgu filmi değil gerçek
Dünya’nın hayatı tehlike altında. Her şeyin biteceği yıl açıklandı
Hamburg Havalimanı'nda silahlı şahıs çocuğunu rehin aldı
Hamburg Havalimanı'nda silahlı şahıs çocuğunu rehin aldı
Öne Çıkanlar
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Ağlama değmez Piro...
Ağlama değmez Piro...
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Son Haberler
Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki: Türkiye Fiyasko Federasyonu Spor
Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki: Türkiye Fiyasko Federasyonu
CHP’de yaşanan değişimin ardından Sarıgül: Rüzgara göre dans edenlere inat Bay Kemal'in yol arkadaşıyım Gündem
CHP’de yaşanan değişimin ardından Sarıgül: Rüzgara göre dans edenlere inat Bay Kemal'in yol arkadaşıyım
İstanbul'da iki yolcu uçak kalkarken öyle bir şey yaptı ki... Hem gözaltına alındılar hem de uçak 10 saat kalkamadı! Gündem
İstanbul'da iki yolcu uçak kalkarken öyle bir şey yaptı ki... Hem gözaltına alındılar hem de uçak 10 saat kalkamadı!
Silah kazası sonucu 1 askerimiz şehit oldu Gündem
Silah kazası sonucu 1 askerimiz şehit oldu
Hakem kaleciyi hayata döndürdü. İskenderun ile İnegölspor arasında oynanan maçta yürekler ağıza geldi Spor
Hakem kaleciyi hayata döndürdü. İskenderun ile İnegölspor arasında oynanan maçta yürekler ağıza geldi
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Atatürk’ün hasta yatağında söylediği o sözleri açıkladı Gündem
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Atatürk’ün hasta yatağında söylediği o sözleri açıkladı
Milas’ta motosiklet kazası: 2 yaralı Gündem
Milas’ta motosiklet kazası: 2 yaralı