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RTÜK'ten muhalif kanallara ceza hazırlığı. 7 dosya gündemde

RTÜK’ün yarınki toplantısında HaberTürk TV, Fox TV, Halk TV ve Tele 1 kanallarına yönelik yaptırım dosyalarının değerlendirileceği öğrenildi…

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 19:51
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK'ten muhalif kanallara ceza hazırlığı

RTÜK'ten muhalif kanallara ceza hazırlığı. 7 dosya gündemde
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yarın toplanıyor. Toplantıda, üst kurul uzmanlarının bazı televizyon ve radyo kanallarına yönelik hazırladığı izleme dosyaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

7 DOSYA GÜNDEMDE

ANKA'nın haberine göre toplantıda; HaberTürk TV, FOX TV, Halk TV ve Tele 1 kanallarına yönelik toplamda 7 dosya gündeme gelecek.

HaberTürk TV’de Fatih Altaylı’nın, Fox TV’de ise İlker Karagöz’ün sunduğu programlar için ceza önerileri değerlendirilecek. Tele 1 TV’de Gökmen Karadağ’ın sunduğu program ile Merdan Yanardağ ve Emre Kongar’ın birlikte yorum yaptığı "18 Dakika" isimli programa ile ilgili ceza önerisi içeren raporlar da gündemde olacak.

5 KEZ YAYIN DURDURMA İSTENİYOR

Gündemdeki 7 ceza dosyasından üçünün de Halk TV’nin yayınları ile ilgili olduğu öğrenildi. Üç dosyadan bir tanesinde, istenen yaptırımın üst sınırının 5 kez yayın durdurma cezası olduğu belirtildi. Buna göre yayının RTÜK Kanunu’nun 8. maddesinin 1 fıkrasının d bendindeki yayın ilkesini ihlal ettiği iddia edildi.

Ceza önerisinin, yayınlarla ilgili; “Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz” ilkesini ihlal iddiasına dayandırıldığı belirtildi.

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Anti Yobaz
20.12.2022 21:04
Bu zatı muhterem şürekası iktidardan düşünce ne yapacak acaba.  
 
Şefik Ceylan
20.12.2022 20:57
Bu ne adaletsiz bir ülke oldu yandaşa yok muhalif kanala var elbet bu ülkeye adalet gelecek az kaldı seçim geliyor  
 
Sedat SAVCI
20.12.2022 20:46
Özgür ve Demokrasi yayıncılığın bedelini ödüyor Gurur duymaları lazım bu Cezalar karşısında 👏👏👏  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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