Rafa Silva 6. Rashica 2. golünü attı

Kaynak: İHA
Rafa Silva 6. Rashica 2. golünü attı

Beşiktaşlı Rafa Silva ve Rashica Trabzonspor maçında attığı gollerle Süper Lig’deki gol sayılarını yükseltti.

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Trabzonspor maçında attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya çıkardı. Rafa, tüm kulvarlarda ise 11 gole ulaştı.

RASHICA 2. GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş’ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, bu sezon Trendyol Süper Lig’deki 2. golünü Trabzonspor ağlarına attı. Süper Lig’de 16 müsabakaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu daha önce de Eyüpspor ağlarını havalandırmıştı.

RAFA SİLVA'DAN 6. GOL

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile mücadele ederken, siyah-beyazlıların ilk golünü 53. dakikada Portekizli futbolcu Rafa Silva kaydetti. Rafa bu golle ligdeki gol sayısını da 6’ya çıkardı. Süper Lig’deki 21. maçına çıkan Silva, Antalyaspor’a 2, Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarında 1’er gol sevinci yaşadı.

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