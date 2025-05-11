Rafa Silva gollerine devam ediyor

Kaynak: İHA
Rafa Silva gollerine devam ediyor

Beşiktaş’ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva, Adana Demirspor karşısında attığı golle ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti.

4 MAÇTA 3 GOL ATTI

Siyah-beyazlılarda tecrübeli oyuncu Rafa Silva, Adana Demirspor karşısında müsabakanın 29. dakikasında ağları havalandırarak takımının maçtaki ilk golünü attı. Bu sezon performansıyla hücum hattının en önemli isimlerinden bir tanesi olan Rafa, ligde oynadıkları son 4 mücadelede 3 kez havalandırmayı başardı.
Rafa Silva, 32. haftada Göztepe, 33. haftada ise Atakaş Hatayspor filelerini 1’er kez havalandırmayı başarmıştı.

Adana temsilcisi karşısında maça 11’de başlayan 31 yaşındaki oyuncu 90 dakika sahada kaldı.

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