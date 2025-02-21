Rafa Silva Kartal'ı uçuruyor

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ilk golünü 18. dakikada Portekizli futbolcu Rafa Silva kaydetti. Rafa, bu golle ligdeki gol sayısını da 7’ye çıkardı.

FORMU GİDEREK YÜKSELİYOR

Süper Lig’deki 22. maçına çıkan Silva, Antalyaspor’a 2, Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor, Trabzonspor ve Eyüpspor maçlarında da 1’er kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, ayrıca forma giydiği son 3 karşılaşmada fileleri havalandırmayı başardı.

Rafa Silva’nın, tüm kulvardaki gol sayısı ise 12’ye çıkardı. Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da toplam 34 mücadelede görev alan 31 yaşındaki oyuncunun 9 da asisti bulunuyor.