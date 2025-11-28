Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, halen bel ağrılarını gerekçe göstererek sahada yapılan antrenmanlara çıkmıyor. Futbolcu, fiziksel durumuyla ilgili belirlenen bireysel bir program dahilinde A takım sahasının yanında yer alan özel bir alanda aynı saatlerde çalışıyor. 32 yaşındaki oyuncu, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini menajeri aracılığıyla kamuoyunu duyurdu. Beşiktaş yönetimi ise Rafa Silva'dan büyük bir bonservis geliri elde etmek istiyor.

TÜRKİYE'DEN HABER: GERİ ADIM ATTI

Kriz devam ederken dün Türk basında futbolcunun geri adım attığı yazıldı. Bunun nedeni Portekizli futbolcuya kulübün FIFA'ya şikâyet etme tehdidi yapmasıydı. Bugün Hürriyet gazetesinde de futbol Komitesinden Kaan Kasacı, Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu’nun Rafa Silva'ya özel ilgi gösterdiği yazıldı. Haberde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da Rafa Silva'nın oynamasına yeşil ışık yaktığı belirtildi. Habere göre Yalçın, “Ben tüm oyuncularıma eşit davranıyorum. Kimse ile sorunum olamaz. Benim tek dileğim Beşiktaş’ı daha iyi yerlere taşımak. Kimse Beşiktaş’tan büyük değildir. Rafa Silva çalışırsa forma soyunma odasında; gider, giyer, sahaya çıkar ve oynar. Yeter ki çalışsın, antrenman eksiğini kapatsın” demişti.

PORTEKİZ BASINI: GERİ ADIM SÖZ KONUSU DEĞİL

Türkiye'de Rafa Silva krizi çözülmüş gibi gözükürken Portekiz'den tam bunun karşıtı haberler geliyor. O Jogo gazetesi, Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan ayrılma kararından vazgeçtiği ve kalmaya karar verdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını yazdı. Futbolcuya çok yakın bir isme dayandırılan habere göre Rafa Silva'nın geri adım atması kesinlikle söz konusu değil. Ayrıca futbolcunun idmanlara çıkmadığı şeklindeki haberler de gerçeği yansıtmıyor. Bu yüzden kulübün FIFA'ya şikâyet yapma olasılığı bulunmuyor.

PERDE ARKASI

İki ülkede Rafa Silva konusunda taban tabana zıt haberler çıkıyor. Bunun nedeniyse haber kaynaklarının farklı olması. Türkiye'deki haberler Beşiktaş yönetimine yakın gazeteciler tarafından yapılıyor. Portekiz basını ise futbolcu cephesinden bilgi alıyor. Sonuç olarak Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi konuşulmaya ve haber olmaya devam ediyor.