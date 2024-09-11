Rafah bölgesine iniş yapan İsrail helikopteri düştü

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde yaralı bir askeri hastaneye taşımak üzere inmeye çalışan bir helikopterin düştüğü bildirildi. Helikopter kazasında 2 askerin hayatını kaybettiği, 7 askerin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olayın ön incelemesine göre helikopterin düşmesinin “düşman ateşinden” kaynaklanmadığı iddia edildi. Yaralı askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Olayın nedenine ilişkin daha fazla bilgi verilmezken, ordunun kazanın sebeplerini araştırmak üzere çalışmalara devam ettiği ifade edildi.