Rafah bölgesine iniş yapan İsrail helikopteri düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rafah bölgesine iniş yapan İsrail helikopteri düştü

İsrail ordusu, ordu helikopterinin Gazze Şeridi'ndeki Rafah bölgesine inerken düştüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde yaralı bir askeri hastaneye taşımak üzere inmeye çalışan bir helikopterin düştüğü bildirildi. Helikopter kazasında 2 askerin hayatını kaybettiği, 7 askerin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olayın ön incelemesine göre helikopterin düşmesinin “düşman ateşinden” kaynaklanmadığı iddia edildi. Yaralı askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Olayın nedenine ilişkin daha fazla bilgi verilmezken, ordunun kazanın sebeplerini araştırmak üzere çalışmalara devam ettiği ifade edildi.

Son Haberler
Trabzonspor Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Trabzonspor Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
İngilizce siparişe çay bedava
İngilizce siparişe çay bedava
Traktör devrildi 'Olay yerinde sürücü hayatını kaybetti'
Traktör devrildi 'Olay yerinde sürücü hayatını kaybetti'
Varise hızlı tedavi
Varise hızlı tedavi
1902'den beri depoda duruyordu: Dünya'nın en eski belgesi gün yüzüne çıktı
1902'den beri depoda duruyordu: Dünya'nın en eski belgesi gün yüzüne çıktı