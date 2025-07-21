Rafet El Roman kızının kıyafetini beğenmedi! Kendi dediğini yaptırdı

Babasının izinden giden Su El Roman, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Su, yaptırdığı estetiklerle de gündeme bomba gibi düşmüştü.

KIZININ KIYAFET SEÇİMİNDEN RAHATSIZ OLDU

Babasıyla düet yapan Su El Roman klip çekiminde baba kız bazı sorunlar yaşadı. Rafet El Roman kızının cesur seçimlerinden rahatsız oldu.

Kızının kıyafetlerine karıştığını açıklayan Rafet El Roman şunları söyledi:

"Kızımla en son klip çektik onun bile kıyafetlerine karıştım. O da kızdı bana. Ben de ona 'Benimle bir sahnede ya da klipte yer alıyorsan lütfen benim de kendime göre prensiplerim ve 30 yıldır saygınlığım var. Anlayış gösterirsen sevinirim' dedim. Sonunda benim dediğim oldu. Bu sefer babasını dinledi."

"CESUR AMA BİR YERDE..."

Roman, kadın sanatçıların sahne kıyafetleriyle ilgili de şöyle konuştu:

"Hadise, Gülşen ya da Ajda Pekkan, anarşist sanatçılar. Cesur ama bir yerde bu eleştirilere karşı yaptıkları protesto gibi geliyor. 'İstediğim gibi giyinirim' gibisinden bence" dedi.