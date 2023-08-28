Rafet El Roman'ın artık çocuğu olmayacak. Bomba gibi itiraf şoke etti

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, genç sevgilisiyle dikkat çekerken, son açıklamasıyla herkesi şoke etti. Ünlü isim kısırlaştırma ameliyatı olduğunu itiraf etti.

Rafet El Roman'ın artık çocuğu olmayacak. Bomba gibi itiraf şoke etti

Rafet El Roman, kendisinden 20 yaş küçük Ceren Kaplakarslan ile evlenmiş ve kısa bir süre sonra olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Rafet El Roman şimdilerde kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gergeç ile birlikte.

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Genç sevgilisiyle ilgili gelen eleştirilere "Ben duygu adamıyım" diyen şarkıcı, Sabah'tan Tuba Kalçık'a önemli açıklamalarda bulundu.

Rafet El Roman, hayatı boyunca üç kadına aşık olduğunu söyleyerek, "Kime aşık olduysam, hepsiyle sonsuza kadar birlikte olacağımı düşünerek yaşadım, fakat 6 yıldan fazla sürmedi ilişkilerim" dedi.

Özel hayatına ilişkin de bir itirafta bulunan El Roman, "Artık çocuğum olmayacak" dedi ve kısırlaştırma ameliyatı olduğunu açıkladı.

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Rafet El Roman'ın iki kızı ve bir oğlu var.

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