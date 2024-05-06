Rafting ile stres attılar

Kaynak: İHA
Rafting ile stres attılar
Düzce Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen rafting etkinliği, hakemler ve gözlemciler de dahil olmak üzere 40'dan fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin Düzce Şubesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun Düzce Şubesi üyeleri, bu heyecan verici etkinlik için Düzce Belediyesi'nin organizasyonunda buluştu.

Katılımcılar, Türkiye'nin seçkin rafting rotalarından biri olan Cumayeri'ndeki Melen Çayı'nda, adrenalin dolu bir gün geçirdiler.

Yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki parkurda, botlar üzerinde heyecan dolu anlar yaşayan spor severler, keyifli vakit geçirerek günlük streslerinden uzaklaştılar.

İlgili Haberler
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı
Malatya’da iki kaza meydana geldi
Malatya’da iki kaza meydana geldi
Macera tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı
Macera tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı
Düzce'de antrenman sırasında kaybolan 4 raftingci bulundu
Düzce'de antrenman sırasında kaybolan 4 raftingci bulundu
Son Haberler
Başına bela sarmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Başına bela sarmak deyimi ne anlama geliyor?
Beşiktaş yeni golcüsünü buldu Spor
Beşiktaş yeni golcüsünü buldu
İSO sempozyumunda sanayide afet yönetimi ele alındı Ekonomi
İSO sempozyumunda sanayide afet yönetimi ele alındı
Ünlü şarkıcının oğlu villasını gösterdi. 4 katlı evde yok yok Magazin
Ünlü şarkıcının oğlu villasını gösterdi. 4 katlı evde yok yok
İki çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürmüştü! WhatsApp mesajları ortaya çıktı Gündem
İki çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürmüştü! WhatsApp mesajları ortaya çıktı
Son dakika… YSK 31 Mart’ın kesin sonuçlarını açıkladı Gündem
Son dakika… YSK 31 Mart’ın kesin sonuçlarını açıkladı
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Yerel Haberler
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı