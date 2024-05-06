Rafting ile stres attılar

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin Düzce Şubesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun Düzce Şubesi üyeleri, bu heyecan verici etkinlik için Düzce Belediyesi'nin organizasyonunda buluştu.
Katılımcılar, Türkiye'nin seçkin rafting rotalarından biri olan Cumayeri'ndeki Melen Çayı'nda, adrenalin dolu bir gün geçirdiler.
Yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki parkurda, botlar üzerinde heyecan dolu anlar yaşayan spor severler, keyifli vakit geçirerek günlük streslerinden uzaklaştılar.
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