Rahim kanamasını durduruyor kurt döktürüyor ve...

Kanarya Otu hangi rahatsızlıklara iyi geliyor? İşte o sorunun yanıtı...

Kanarya otunun yararları dilden dile dolaşıyor. Bu aralar en çok merak edilen şifalı bitkiler arasında yer alıyor. Adının Kanarya oluşuna bakıp Fenerbahçelilerce konuşulduğu sanılmasın, pek çok kişi bu otunun yararlarını birbirine anlatıyor.

Kanarya otu 150 santime kadar uzayabiliyor. Kahverengimsi esmer bir gövdesi var. Üst kısmı çatallaşan bir yapıya sahip.

İŞTE YARARLARI:

İshal, dizanteri ve kanamalarda faydalıdır.

Yaralarınıza merhem oluyor.

Bağırsak kurdu döktürüyor.

Romatizmal ağrıları asgariye indirgiyor.



Rahim kanamalarının durmasına yardımcı oluyor

Adet süresini düzenliyor.

Doğum sonrası kanamaları kesiyor.

Düşükten sonraki kanamaların ve burun kanamalarında kullanılıyor...