Rahmi Koç Ankara'nın gelir vergisi şampiyonu oldu

Ankara'nın en çok gelir vergisi ve kurumlar vergisi veren mükellefleri listesi paylaşıldı. Rahmi Koç, 480 milyon lira vergi ödeyerek, listenin ilk sırasında yer aldı. Kurumlar vergisinde ise 5 milyar 820 milyon lira vergi ile Türkiye Elektrik iletişim AŞ. ilk sırada bulundu.

Ankara Defterdarlığı, 2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi neticesinde il genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini duyuruldu.

Gelir vergisi listesinde ilk sırada 480 milyon lira vergi ile Rahmi Koç oldu. Kurumlar vergisinde ise 5 milyar 820 milyon lira vergi ile Türkiye Elektrik iletişim AŞ ilk sırada bulundu. Eti Maden İşletmeleri 3 milyar 598 milyon TL ile en çok vergi ödeyen ikinci şirket konumunda yer aldı.

Gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk 10 sıra şu şekilde;

Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde ilk 10 sıra: