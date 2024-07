Rahmi Koç babası Vehbi Koç gibi yaptı

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un yıllar öncesinde verdiği bir röportajdaki sözleri yeniden gündem oldu.

ÇOK ÇALIŞANLARI RAHATLATACAK FORMÜLÜ VERDİ

Babası Vehbi Koç’un çok çalışmaktan dolayı depresyona girdiğini anlatan Rahmi Koç bu durumdan şikayetçi olan herkesi rahatlatacak formülü verdi.

3 SPOR TAVSİYE ETTİ

Babasını Avusturya’daki bir doktora götürdüklerini ifade eden Vehbi Koç doktorun depresyondan kurtulması için tenis, avcılık ya da at sürmeyi tavsiye ettiğini açıkladı.

KOÇLARIN TERCİHİ AT SÜRMEK

Vehbi Koç’un üçünü birden yapmayı başladığını ancak en çok at sürmeyi sevdiğini söyleyen Rahmi Koç kendisinin de iş stresinden kurtulmak için her Pazar sabahı at sürdüğünü belirtti.

İşte Rahmi Koç’un sözleri:

“Babamız çok çalıştığı için depresyona girmişti. Demişler ki Viyana’da bir doktor var git onu gör. Profesör ona demiş ki ‘çok çalışıyorsun mutlaka spor yapman lazım üç tane spor sana tavsiye edeceğim biri tenis ikincisi av üçüncüsü at sürmek’ Babam üçünü birden denemiş en sonunda at sürmede karar kılmış. Ve her Pazar ata binerdi ondan da bana geçti. 20 sene her Pazar saat 08.00’de at üstündeydim”