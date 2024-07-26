Malatyaspor'da Adil Gevrek depremi. Golü kendi yönetiminden yedi

Ligdeki geleceği belirsizliğini koruyan Yeni Malatyaspor'da, Nisan ayında ani bir gelişmeyle yönetim kurulu üyesi Ahmet Özköse'nin görevine son verilerek kulüp Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirilmişti.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün önündeki finansal problemlerinin çözümü aşamasında, Yönetim Kurulumuzun büyük gayretleri sonucu olumlu gelişmelerin yaşandığı bugünlerde, Yönetim Kurulumuzun bu çalışmalarına gölge düşürme maksatlı, Yeni Malatyaspor'umuza zarar verme pahasına, itibarını zedeleyici görüşmeler ve ikili ilişkilere girdiğini öğrendiğimiz, Yönetim Kurulu üyemiz Ahmet Özköse'nin görevine son verilmiş olup, Kulüp Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor'da Disiplin Kurulu, sevkle ilgili bir toplantı yaparak konuyu değerlendirdi.

Sezai Yılmaz, Yaşar Bayındır, Memet Duran Özkan, Fatih Ilıcak ve Aziz Görgeç'in yer aldığı Disiplin Kurulu, Ahmet Özköse'ye ceza verilmesini gerektiren bir durum olmadığına karar verdi.