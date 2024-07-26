94 yaşındaki Rahmi Koç 6 kadınla aynı anda dans etti

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, ilerlemiş yaşına rağmen dans pistinde hünerlerini sergilemekten geri durmadı.

Tatili geçirmek için temmuz ayının son günlerinde Miami’deki evine giden Koç’a arkadaşları ve dostları hoş geldin partisi düzenledi.

DANS PİSTİNDE ŞOV YAPTI

Çok sayıda davetlinin olduğu gecenin ilerleyen saatlerinde ise Rahmi Koç dans pistinde adeta fırtınalar estirerek şov yaptı.

6 KADINLA BİRDEN DANS ETTİ

İlerlemiş yaşına rağmen etkileyici performans sergileyen Koç’un dans gösterisi oldukça beğeni topladı. Koç'un sahnede 6 kadınla birden aynı anda dans etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Koç’un dans ettiği anları ise gazeteci Atılay Kandemir sosyal medya hesabından paylaştı.