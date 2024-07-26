94 yaşındaki Rahmi Koç 6 kadınla aynı anda dans etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
94 yaşındaki Rahmi Koç 6 kadınla aynı anda dans etti

94 yaşına merdiven dayayan Rahmi Koç, kendisi adına verilen partide dans pistinde şov yaparken aynı anda 6 kadınla birden dans etti.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, ilerlemiş yaşına rağmen dans pistinde hünerlerini sergilemekten geri durmadı.

Tatili geçirmek için temmuz ayının son günlerinde Miami’deki evine giden Koç’a arkadaşları ve dostları hoş geldin partisi düzenledi.

rahmikoc1.jpg

DANS PİSTİNDE ŞOV YAPTI

Çok sayıda davetlinin olduğu gecenin ilerleyen saatlerinde ise Rahmi Koç dans pistinde adeta fırtınalar estirerek şov yaptı.

rahmikoc2.jpg

6 KADINLA BİRDEN DANS ETTİ

İlerlemiş yaşına rağmen etkileyici performans sergileyen Koç’un dans gösterisi oldukça beğeni topladı. Koç'un sahnede 6 kadınla birden aynı anda dans etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

rahmikoc3.jpg

Koç’un dans ettiği anları ise gazeteci Atılay Kandemir sosyal medya hesabından paylaştı.

rahmikoc4.jpg

rahmikoc5.jpg

İlgili Haberler
Emekliler dikkat! Zamlı maaş farkları bugün hesaplara yatıyor
Rahmi Koç babası Vehbi Koç gibi yaptı
Rahmi Koç'un en büyük pişmanlığı ortaya çıktı
Son Haberler
Beyazıt’ta raylara düşen adam tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti Gündem
Beyazıt’ta raylara düşen adam tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti
Savrulan otomobilin camından fırlayan 13 yaşındaki çocuk hayata tutunamadı Yerel Haberler
Savrulan otomobilin camından fırlayan 13 yaşındaki çocuk hayata tutunamadı
Manisa’da 1 kişinin öldüğü çocukların havuz kavgasında 2 tutuklama Yerel Haberler
Manisa’da 1 kişinin öldüğü çocukların havuz kavgasında 2 tutuklama
Zico Paris'te çantasını kaptırdı Spor
Zico Paris'te çantasını kaptırdı
Köyceğiz’de bal paketleme tesisinde büyük yangın Gündem
Köyceğiz’de bal paketleme tesisinde büyük yangın
Emekliler dikkat! Zamlı maaş farkları bugün hesaplara yatıyor Ekonomi
Emekliler dikkat! Zamlı maaş farkları bugün hesaplara yatıyor
Firari hükümlü polise yakalanmamak için 2’nci kattan atladı Gündem
Firari hükümlü polise yakalanmamak için 2’nci kattan atladı