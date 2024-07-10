Rahmi Koç Büyükada'daki köşkte dostlarıyla buluştu

Melis Ağazat, Rahmi Koç'un dostlarıyla birlikte tarihi köşkün önündeki çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

RAHMİ KOÇ ŞIKLIĞIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Giyimi kuşamı ile her zaman dikkat çeken Rahmi Koç bu kez de beyaz pantalonu, gömleği, renkli fuları, gri ceketi, kahverengi güneş gözlüğü ve kırmızı cep mendili ile şıklığını konuşturdu.

TARİHİ KÖŞKTE BİR ARAYA GELDİLER

Rahmi Koç ve dostlarının toplandığı tarihi Corpi köşk, Levanten aile Corpiler tarafından döneminin ünlü mimarlarından Periklis Fotiadis'e yaptırılmış daha sonra 1937 yılında eski İstanbul Valisi ve Sağlık Bakanı Lütfi Kırdar tarafından satın alınmıştı.

ÖNEMLİ İSİMLERİN BULUŞMA NOKTASI OLDU

Lütfü Kırdar döneminde köşkte Ürdün Prensi Talat bin Abdullah, Lübnan Cumhurbaşkanı Başere el Huri, Başbakan Sami Bey ve dönemin Irak Başbakanı General Nuri Essayid gibi önemli isimleri konuk etmişti.

Lütfi Kırdar'dan oğlu Üner Kırdar'a kalan köşk günümüzde de orijinal haliyle korunuyor.