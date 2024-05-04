Rahmi Koç kendini tutamadı

Düzenleme: Hamza Özalkuş
Rahmi Koç kendini tutamadı
Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague play-off çeyrek finalinde AS Monaco'ya 65-62 mağlup olduğu karşılaşma sonrası salondaki atmosfer gerildi. Sosyal medyada ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un öfkeli halleri gündeme oturdu.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisinin dördüncü maçında Monaco'ya 65-62 yenilerek seriyi 2-2'ye getirdi. Maç sonrası ortaya çıkan gerilim, geniş yankı buldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, yaşananlar sonrasında sakinleştirilmekte güçlük çekti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen maçın son anlarında, taraftarlar ile Monaco takımının bazı oyuncuları arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Bu tartışmalar, maçın heyecanlı son dakikalarında şiddetlendi. Misafir takım oyuncusu Alpha Diallo, maçın son düdüğü sonrası Fenerbahçe taraftarlarına yönelik bir jest yaptı.

KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Fenerbahçe taraftarları bu duruma tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da bulunuyordu. Koç'un Monacolu oyunculara verdiği karşılık, sosyal medyada paylaşılan videolarda gündem oldu ve yanındakiler tarafından güçlükle sakinleştirildiği görüldü.

GÜVENLİK MÜDAHALESİ

Olaylar nedeniyle salonda kısa süreli bir gerilim yaşandı. Güvenlik görevlileri ve teknik ekip hızla müdahale ederek durumu kontrol altına aldı ve olası bir tırmanışın önüne geçti.

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