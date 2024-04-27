Rahmi Koç Müzesi’nde zamanda yolculuk. Buram buram tarih kokuyor

Türkiye’nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihini gözler önüne seren Rahmi M. Koç Müzesi, ilk ve tek sanayi müzesi olarak adeta sizi zamanda yolculuğa çıkartıyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir etkinlik nedeniyle müzeye yolum düştü. Müzedeki her bir objeyi tek tek inceleme fırsatı buldum.

Tüm detaylarına hayran kalacağınız bu özel müzeyi kesinlikle gezmenizi öneririm.

İstanbul’un Haliç kıyısında muhteşem bir manzaraya sahip müze, bu yıl 30 yaşını da kutluyor. 16 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyona ev sahipliği yapan müzede eğitimler ve atölyeler de sunuyor. Bu zengin koleksiyonda lokomotiflerden klasik otomobillere, gemi ve teknelerden uçaklara kadar objeler sergilenirken her yaş grubuna hitap ediyor.

KEŞFETMENİN HAZZINI YAŞAYIN

Bu müzeyi gezerken içinizdeki çocukta bir anda ortaya çıkıveriyor. Bilimsel aletler, makineler, iletişim araçları da mutlaka görülmesi gereken objeler arasında yerini alıyor.

Benim gibi ziyaretçilerini yeni, farklı ve keyifli bir yolculuğa çıkartan müze, aynı zamanda evrenin uçsuz bucaksız ve büyüleyici güzelliğini de keşfetmenin hazzını yaşatıyor.

Kültür ve eğlenceyi bir arada sunan müze, Mustafa V. Koç/Lengerhane binası ve Hasköy Tersanesi olmak üzere iki tarihi binadan oluşuyor. Öğreniyoruz ki, müze 11 bin 250 metrekarelik kapalı alana ve yaklaşık 17 bin metrekarelik açık alana sahip. Buram buram tarih kokan bu müzede, zeytinyağı fabrikası, marangozhane, tornahane gibi özel bölümlerde dikkat çekiyor.

Eski dükkanların yeniden canlandırıldığı ziyaretçileri 19'uncu yüzyılda gezintiye çıkartan nostaljik sokak, çocukların çok sevdiği atlıkarınca, mola vermek isteyenler için Fenerbahçe Vapuru'nun aslına uygun yenilenen kafesi, Berlin 65 yemekli vagonu, 1969 model man kamyonu ve daha bir çok eğlenceli ve keyifli alanların hepsi bu müzede yer alıyor.

Müzede Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı boyunca kullandığı kıyafetlerden gözlüğe, evrak çantasından mühürlere, kişisel bakım eşyalarından fincan takımına oldukça geniş bir koleksiyona da sahip.

Müze, salı-cuma 09.30 – 17.00, cumartesi-pazar 10.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.