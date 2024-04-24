Rahmi Koç Sinem Dedetaş buluşmasında Fenerbahçe ve Ali Koç detayı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Rahmi Koç Sinem Dedetaş buluşmasında Fenerbahçe ve Ali Koç detayı ortaya çıktı
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Rahmi Koç bir araya geldi.

Uzun zamandır kameralardan uzak duran Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’tan beklenmedik bir hamle geldi.

Rahmi Koç, 31 Mart Seçimleri sonucunda CHP’den Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş’a bir tebrik ziyaretinde bulundu.439901239-1091088248622877-7530836003583747599-n.jpg

"İŞ BİRLİĞİ YAPMIŞTIK"

Rahmi Koç’a sosyal medyadan teşekkür eden Sinem Dedetaş ziyarete dair yaptığı paylaşımda ise, “Üsküdarlı iş insanı Sayın Rahmi Koç’a nazik ziyaretinden ötürü teşekkürler. Denizciliğe olan özel ilgisi ve özel müzeleriyle de tanıdığımız Sayın Koç ile Rahmi Koç Müzesi’ndeki Fenerbahçe Vapuru’nun restorasyonu konusunda iş birliği yapmıştık” ifadelerini kullandı.

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FENERBAHÇE VAPURU'NUN HİKAYESİ

1952 yılında üretildikten sonra 2008 yılına kadar Şehr Hatları’nda hizmet veren Fenerbahçe Vapuru emekli edildikten birkaç sene sonra Rahmi Koç tarafından satın alınmış ve müzeye çevrilmişti.

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Yaklaşık 10 yıldır Rahmi Koç Müzesi’nde bulunan Fenerbahçe Vapuru 2021 yılında dönemin Şehir Hatları Müdürü Sinem Dedetaş’ın öncülüğünde Haliç Tershanesi’nde restore edilmişti.

ALİ KOÇ 10 KASIM'DA DENİZE İNDİRMİŞTİ

Restorasyon sonrası Rahmi Koç Müzesi’ne geri dönen Fenerbahçe Vapuru bundan 2 yıl sonra 10 Kasım 2023’te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. Yılı olması nedeniyle Ali Koç’un kararıyla denize indirilmişti.

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Fenerbahçe Vapuru ile Dolmabahçe’ye giden Fenerbahçe yönetimi, oyuncuları ve teknik heyeti saat 09.05’te saygı duruşunda bulunmuştu.

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