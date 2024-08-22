Rahmi Koç şoke etti. İşin içine Hüsnü Özyeğin de karıştı. Fatih Altaylı ortaya çıkardı

Beşiktaş, Lugano maçı için İsviçre'ye giderken, havalimanında Beşiktaşlı ünlü iş adamları Rahmi Koç ve Hüsnü Özyeğin'le fotoğraf çektirilmişti.

O fotoğraflardaki detayı gazeteci Fatih Altaylı bugünkü köşesine taşıdı.

"Dün memleketin keyifsiz gündemine, keyifli bir mevzu aniden giriverdi. Rahmi Koç’un saati" diyen Altaylı, "Türkiye’nin en varlıklı ailesinin reisi, taraftarı olduğu Beşiktaş’ın yönetimi kurulu üyeleri ile verdiği bir fotoğrafta kolunda Swatch marka 80-90 Euro’luk görüntülenince saat üzerinden bir görgülülük, görgüsüzlük tartışması başladı. Ucuz saat takan Rahmi Koç görgülü, pahalı saat takanlar ise görgüsüz ilan edildi. Oysa konunun ne görgü ile alakası var ne de zenginlik ile. Rahmi Bey, büyük ihtimalle yazın tekneye gidip geldiği, daha spor giyindiği için plastik bir Swatch’ı tercih etmiş olmalı" ifadelerini kullandı.

Altaylı şöyle devam etti:

"O fotoğrafta Rahmi Bey’in yanında duran Türkiye’nin en zengin iş insanı ünvanlı Hüsnü Özyeğin’in saati fotoğrafta görünmüyor ama gayet iyi biliyorum ki, onun da kolunca daha da ucuz bir Casio saat var.

Üstelik Rahmi Bey’in kolunda farklı zamanlarda, farklı saatler gördüğümü hatırlıyorum.

Galiba en fazla da IWC’nın Portuguese modeline rastlardım Rahmi Koç’un kolunda. (Hüsnü Özyeğin ise asla pahalı saat takmaz ve hep plastik bir Casio ile dolaşır)

Mesela o saati takınca daha mı az görgülü oluyor Rahmi Bey.

Saat ne bir görgü meselesidir ne de bir zenginlik.

Tamamen zevk ve merak konusudur.

Mesela Louis Vuitton’un ve aklınıza gelen lüks markaların neredeyse tamamının sahibi, 240 milyar dolarlık servetiyle Rahmi Koç’tan en az 50 kat daha zengin Bernard Arnault görgüsüz mü ki, kolunda sık sık Patek Philippe’in Tiffany mavisi Nautilus’u ile görünüyor.

Buna karşın 200 milyar dolar civarında bir serveti olan ve en az bir o kadarını da yıllar boyu çeşitli vakıflara bağışlamış olan Bill Gates, kolunda Rahmi Bey’in Swatch’ından da ucuz 60 dolarlık bir Casio Duro ile dolaşınca daha mı görgülü oluyor.

Zenginler sıralamasının üst sıralarında dolaşan Jeff Bezos, genelde birkaç bin dolarlık bir Ulysse Nardin ile gezdiği için orta karar görgülü mü!

Hadi onlar yeni zengin diyelim.

Koleksiyonunda birkaç Patek, bir Parmigiani, birkaç Cartier, en az bir Breguet, bir Jaeger – Le Coultre ve bir de gayet makul fiyatlı Hamilton bulunduran İngiltere Kralı Charles da görgüsüz ya da sonradan görme sınıfına mı giriyor!

Saat zevki ne servetle orantılıdır ne de saate verilen paranın miktarı ile.

Tamamen bir zevk, bir keyif, saati üreten zanaatkara saygı meselesidir.

Ne ucuz saat takmak insanı görgülü yapar, ne de pahalı saat takmak görgüsüz.

Ya da tam tersi.

Bir tek Richard Mille konusunda şüphem var.

Onu da zaten Elon Musk’tan başka takan pek yok."