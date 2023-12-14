Rahmi Koç uçağını satışa çıkardı

ODATV'nin haberine göre; Koç Grubu 2017 yılında dünyaca ünlü Fransız uçak üreticisi Dassault tarafından üretilen Falcon modeli uçakların en uzun menzillisi 8X’in ilkini satın aldı.

14 koltuklu uçağın standart fiyatı 2017 yılında 58 milyon dolar (Yaklaşık 200 milyon TL) idi.

2017 jeti, teslimattan bu yana aynı Koç ailesi tarafından toplam 3 bin 380 saat uçuş yaptı.

Rahmi Koç uçağını 6 yıl kullandıktan sonra 42 milyon dolar karşılığında satışa çıkardı.

Üç motorlu Falcon 8X’in uzunluğu 24,46 metre. Kanat açılığı 26,90 metre. Menzili ise 11 bin 945 km.

Koç Grubu'nun filosunda şu uçaklar bulunuyor:

-14 koltuklu bir adet Falcon 7X

- 1 adet Falcon 900LX,

-9’ar yolcu kapasiteli 2 adet AgustaWestland 139 tipi helikopter

-8 yolcu taşıyabilen amfibik (hem denize hem karaya inip kalkabilen) Cessna Grand Caravan tipi deniz uçağı.