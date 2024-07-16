Rahmi Koç'un emlakçısı şampiyon oldu

Son olarak Beşiktaş'ın Ciro Immobile transferinde devreye girerek Siyah - Beyazlılara uçağını seferber eden Rahmi Koç gündem olmuştu.

Beşiktaş'ın bir diğer transferi Rafa Silva için de Siyah - Beyazlılara destek veren ünlü iş insanı, bu kez arkadaşı ve emlakçısı Nurdan Yıldırım'ın katıldığı yarışma ile gündeme geldi.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un yakın arkadaşı ve ABD'deki emlakçısı olan, ABD'de emlak kraliçesi olarak tanınan Nurdan Yıldırım, Miami Swim Week podyumunda "Uluslararası Kadın Mayo Güzellik Tacı"nı taktı.

SOSYAL MEDYASINDAN PAYLAŞTI

Etkinlikten bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Yıldırım, şu notu ekledi:

"Dün Super Chic Miami Swim Fashion Week podyum gösterisi sırasında 'Ms Mayo Beauty International US Nation 2024'ü taçlandırmak ne inanılmaz bir onur... Bu inanılmaz onur için minnettarım. Çok gerçeküstü bir deneyimdi ve bu gösterinin gerçekleşmesi için herkese teşekkür etmek istiyorum! Daha fazla içerik yakında geliyor!"

RAHMİ KOÇ'UN YAKIN ARKADAŞI

Türkiye'de parlak bir gazetecilik kariyerini geride bırakarak ABD'ye giden ve birçok iş deneyiminin ardından emlakçılıkta karar kılan Nurdan Yıldırım, Rahmi Koç'tan Sibel Can'a kadar birçok Türk'ün ABD'de ev sahibi olmasına yardımcı oldu.

2013 yılında ABD'de yılın emlakçısı ödülünü kazanan Yıldırım, Rahmi Koç ile birçok kez buluşmuş ve birlikte yemek yemişti.