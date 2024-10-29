Rahmi Koç’un ortağı köpeğine milyarlık servet bıraktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Taner Yener
Rahmi Koç’un ortağı köpeğine milyarlık servet bıraktı

Rahmi Koç’un yakın dostu ve iş ortağı Hindistanlı milyoner Ratan Tata, 91 milyon sterlinlik mirasının önemli bir bölümünü köpeği Tito’ya bıraktı.

Hindistan’ın tanınmış iş insanı ve Tata Group’un eski başkanı Ratan Tata, 86 yaşında hayatını kaybetti. Tata, vasiyetinde servetinin büyük bir kısmını köpeği Tito’ya bıraktı. Yaklaşık 91 milyon sterlinlik mirasın önemli bir bölümü, Tito’nun “sınırsız bakımla” yaşaması için ayrıldı.

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Tata’nın mirasından sadece Tito değil, ona bakan uşak Konar Subbiah ve aşçı Rajan Shaw da faydalanacak. Yakın arkadaşı Suhel Seth, Tata’nın bu jestinin, kendisine hayatı boyunca destek olanlara duyduğu minnettarlığın bir ifadesi olduğunu belirtti.

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Ratan Tata, 2012 yılında Koç Holding’in önemli markalarından biri olan Arçelik ile ortaklık kurmuş ve Rahmi Koç’un eski bir dostu olarak biliniyordu.

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