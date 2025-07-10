Rainbow Six Siege X ve Borderlands’in heyecan verici buluşmasına 5 gün kaldı

Ubisoft, popüler oyunları arasında yeni bir iş birliği duyurdu. Rainbow Six Siege X ve Borderlands’in heyecan verici buluşması, 15 Temmuz’da oyuncularla buluşacak.

Ubisoft, oyun tutkunlarını heyecanlandıracak yeni bir iş birliği daha duyurdu. The Division 2 ve Payday sonrası şimdi de Rainbow Six Siege X ile Borderlands evreni birleşiyor. Ubisoft tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz’da bu iki efsanevi oyun arasında özel bir içerik tanıtılacak. Sosyal medya platformlarında paylaşılan kısa videoyla da iş birliği ilk kez gözler önüne serildi.

Rainbow Six Siege X, taktiksel nişancı oyunları arasında önemli bir yer tutarken, Borderlands ise kendine özgü grafik tarzı ve eğlenceli oynanışıyla dikkat çekiyor. Ubisoft, bu iki oyunun hayranlarını ortak bir deneyimle buluşturarak, oyunculara yeni ve farklı bir heyecan sunmayı hedefliyor.

Oyunseverler, 15 Temmuz’da yapılacak resmi duyuruyu merakla bekliyor. Ubisoft’un bu hamlesi, oyun dünyasında yeni iş birliklerinin habercisi olarak görülüyor.