Rakibini 36 milyar dolara aldı

Mars, Kellanova’yı hisse başına 83,50 dolar nakit karşılığında satın almak için toplam 36 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Kellanova, Mars Snacking’in bir parçası olacak ve bu da Mars’ın dünya genelinde daha fazla tüketiciye ulaşmasını sağlayacak. Anlaşma, Kellanova Yönetim Kurulu tarafından oybirliğiyle onaylandı ve hissedarlar ile düzenleyicilerin de onayına tabi olacak. İşlemlerin 2025’in ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Kellanova, Pringles, Cheez-It, Pop-Tarts, Rice Krispies Treats, NutriGrain ve RXBAR gibi atıştırmalık markalarının yanı sıra Kellogg’s, Eggo ve MorningStar Farms gibi gıda markalarını bünyesinde bulunduruyor. 2023’te net satışları 13 milyar doları aşan Kellanova, 180 pazarda faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 23 bin çalışanı bulunuyor.

Bu satın alma ile Kellanova’nın portföyü, Snickers, M&M’s, Twix, Dove ve Extra gibi şekerleme markaları ile Kind ve Nature’s Bakery gibi markaları bünyesinde bulunduran Mars’ın portföyünü tamamlayacak. Mars, 150 binden fazla çalışanıyla 2023’te 50 milyar doları aşkın satış gerçekleştirdi.