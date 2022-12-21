Jesus hangi maçı kazandırdı? İşte Fenerbahçe gerçeği

2014 yılından bu yana şampiyonluk ipini göğüslemeyen ve bu duruma bir son vermek için Teknik Direktörlüğe Portekizli Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe; Dünya Kupası arasına lider girdi ve UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı... Kasım ayında Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Arda Güler'in 1 gol attığı; Willian Arao'ya 1 asist yaptığı maçta deplasmanda Şampiyonlar Ligi'nde elendiği zayıf rakibi Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederken; Süper Lig'de ise Dünya Kupası'na erken gitmek için kırmızı kart gören Michy Batshuayi'nin atıldığı maçta Sivasspor'u Enner Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 yenmeyi başardı...

Yine Kadıköy'deki Giresunspor maçında bu kez bir başka santrfor Joao Pedro'nun atıldığı maçta Enner Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçen sarı-kanaryalar; Serdar Aziz ve kaleci Altay Bayındır'ın büyük hatalarından Borja Sainz'ın attığı gollerle 2-1 mağlup oldu ancak liderliğini sürdürdü.. Taraflı tarafsız herkes bu başarıda Teknik Direktör Jorge Jesus'un büyük payı olduğunu düşünüyor... Ancak ben bu görüşte değilim... İşte 20 Temmuz 2022'den bu yana izlediğim Jorge Jesus'un hataları:

1) Takımla çok fazla oynuyor.

2) Bazı futbolcuları yerlerinde kullanmıyor... Özellikle Santa Clara'dan transfer edilen; ülkemizde de Rizespor'da 5 yıl önce forma giymiş olan 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilecek olan Lincoln Henrique'den ısrarla sol bek/sol kanat oyuncusu yaratmaya çalışması takımın oyununu ve ahengini bozuyor

3) Filip Novak ile yollar ayrıldığına göre Ezgjan Alioski bu takımın banko sol bekidir.. Macera aramaya gerek yoktur..

4) Rakip takımlara fren yaptıran ve Fenerbahçe'nin oyunda itici gücü olan Miguel Crespo'yu -hele ki skoru da alamamışken- oyundan çıkartma sevdası 0-0 sona eren Beşiktaş maçında az kalsın sahadan mağlubiyetle ayrılmamıza yol açacaktı...

5) Benzer özellikteki futbolcuları birlikte oynatma sevdasından vazgeçmeli... Onun bu inadı takımın üretememesine sebep oluyor.. Örneğin Diego Rossi ve Joshua King ile Enner Valencia ve Joao Pedro gibi...

6) Fenerbahçe takımı 3-4-3 oynamaz... 4-2-3-1 veya 4-4-2 oynar...

7) 10 kişi kalınan Konya ve Giresunspor maçlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde elendiğimiz Dinamo Kiev karşısında panikleyip krizleri yönetemedi... Daha sakin davranmalı... Özellikle Kadıköy'de Joao Pedro da atılmışken 10 kişi kaldığımız Giresunspor maçında oyundan ardı ardına Diego Rossi ve Miha Zajc'ı kenara alması; o dakikaya kadar sağ bekte görev yapan Ferdi Kadıoğlu'nun pozisyonunu değiştirmesi; son olarak da İrfan Can Kahveci'yi kenara alması Fenerbahçe'yi orta saha kurgusunda eksik bıraktı ve sahadan hüsranla ayrıldık...

8) Hiçbir maç için "Jorge Jesus kazandırdı" diyemedik... Rakip Teknik Direktörlerin hataları ve Fenerbahçe'nin henüz çok ciddi bir rakiple oynamaması Jorge Jesus'un başarılı gibi gözükmesine sebep oluyor... Galatasaray, Trabzonspor, Hatayspor, Gaziantepspor ve Antalyaspor gibi dişli takımlarla oynanacak maçlar Jorge Jesus hakkında daha net yorum yapmamızı sağlayacak...

Kasım ayında fazla maç olmamasına rağmen Fenerbahçe'de yaşananları kaleme aldık... Giresun mağlubiyetiyle üzülmüştük ancak Enner Valencia'nın Ekvador; Michy Batshuayi'nin de Belçika formalarıyla Dünya Kupası'nda attığı goller moral kaynağımız oldu...

Teknik Direktör Jorge Jesus yukarıda yazdığımız hatalarına devam etmezse her kulvarda başarı elde edilebilir... Sarı kanaryalara önümüzdeki maçlarında başarılar diliyoruz....