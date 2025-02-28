Ramazan ayı öncesi dikkat! Tarihi geçmiş 17 ton ürünü piyasaya süreceklerdi…

Düzenleme: Kaynak: AA

Ankara'da, son kullanma tarihi geçmiş 17 ton çikolatanın tarihleri değiştirilip Ramazan Bayramı öncesinde piyasaya sürülecekti. Bir depoya düzenlenen operasyonda hepsi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından duyurdu. Yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Yenimahalle'deki bir depoda, son tüketim tarihi geçmiş çikolataların piyasadan toplanarak, tarihi değiştirildikten sonra Ramazan Bayramı öncesinde yeniden satışa sunulacağını tespit etti.

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Bunun üzerine alınan arama kararı doğrultusunda Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri söz konusu depoya dün operasyon düzenledi.

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Operasyonda son kullanma tarihi geçmiş 17 ton çikolata ele geçirildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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