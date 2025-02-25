Ramazan ayının simgesi mahyalar camilerde yerini aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

1 Mart'ta başlayacak Ramazan ayına günler kala mahyalar İstanbul'da bulunan minarelerde yerini almaya başladı.

Ayasofya Camii'nde iki minare arasına asılan mahyaları gören turistler, " Azerbaycan kardeş ülkeden geldik. İnşallah uğurlu olsun Ramazanımız, her birimize kısmet olsun oruçlarımızı tutmayı. Allah güç kuvvet versin" dedi.

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Ramazan ayında bir Osmanlı geleneği olan mahyalar, İstanbul’daki camilere asıldı. Ramazan ayına sayılı günler kala Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi minarelerinin arasına "La ilahe illallah" mahyası, Eminönü'nde bulunan Yeni Camii'ne ise "İyiliğe destek ol" mahyası asıldı.

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'HERKESİN SOFRASI DOLU OLSUN'

Havanın kararmasıyla camilere asılan mahyalar yakıldı. Camilere asılan mahyaları görenler bol bol fotoğraf çekti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne asılan mahyayı gören turistler, " Azerbaycan kardeş ülkeden geldik. İnşallah uğurlu olsun Ramazanımız, her birimize kısmet olsun oruçlarımızı tutmayı. Allah güç kuvvet versin" diye konuştu.

Bir başka turist ise, "Bereketli olsun, Allah bu Ramazan'da kimseyi yemeksiz bırakmasın. Herkesin sofrası dolu olsun, herkes dileğince açabilsin orucunu" dedi.

Eminönü Yeni Camii önüne gelenler ise iki minare arasına asılan mahyaları görünce hatıra fotoğrafı çekildi.

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