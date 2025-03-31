Ramazan Bayramı'nın acı bilançosu ortaya çıktı! Yerlikaya açıkladı...

Ramazan Bayramı'nda trafik kazası bilançoları gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nın 2'inci günündeki acı haberi paylaştı.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ramazan Bayramı tatilinin 2. gününde 709 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 14 kişi hayatını kaybederken, 1.280 kişi de yaralandı. Bayram tatilinin ilk 2 gününde (Cumartesi ve Pazar) günü toplamda 19 kişi ölürken, 2.499 kişi de yaralandı.

420 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Ali Yerlikaya, denetim raporunu da paylaştı. Yerlikaya, "9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimleri ve sürdürüyor. Bayram tatilinin 2. günü 30 Mart 2025 Pazar günü trafik ekiplerimizce; 420.737 araç denetlendi. 22.310 araca hız ve radar işlemi, 18.049 araca ise diğer işlemler yapıldı" ifadelerini kullandı.