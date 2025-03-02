Ramazan boyunca çocuklara eğlence

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayına özel hazırladığı "11 Ayın Sultanı Ramazan Etkinlikleri", Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen çocuk eğlenceleri ile başladı. Miniklerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliklerde kukla gösterisi, Karagöz-Hacivat gölge oyunu, meddah gösterisi, çocuk tiyatrosu, planetaryum gösterisi, sihirbaz gösterisi, İbiş ile Memiş ve Aşuk ile Maşuk gösterileri sahnelenirken eğlenceli gösterilere çocuklar kadar aileler de büyük ilgi gösterdi. Planetaryum gösterisiyle çocuklar uzayı keşfederken, yüz boyama etkinlikleri, şişme oyun alanları ve geleneksel ahşap oyunlarla keyifli vakit geçirdiler.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk eğlenceleri, Ramazan ayı boyunca her gün hafta içi 17.00-21.00, hafta sonu 10.00-21.00 saatleri arasında devam edecek. Geleneksel oyunlar, animasyon gösterileri ve sürpriz etkinliklerle çocuklar için dopdolu bir Ramazan programı sunulacak. Ayrıca etkinlikler belirli tarihlerde Denizli'nin diğer ilçelerinde de gerçekleştirilecek.