Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 üç aylar takvimi belli oldu

Üç aylara sayılı günler kaldı. 2025 Recep ayı için geri sayım başladı. Üç ayların başlangıcıyla birlikte Recep ayında, milyonlarca Müslüman dini vazifelerini yerine getirecek ve bol bol ibadet edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte üç aylar ve Recep ayının başlayacağı tarih açıklandı. Üç aylar, Recep ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.

Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

İŞTE 2025 KANDİL GÜNLERİ

2025 yılı Üç Aylar ve kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre şu şekilde düzenlenmiştir;

Üç Aylar Başlangıcı (Recep Ayının İlk Günü): 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Ayı başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba