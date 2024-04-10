Ramazanda 2 bin 896 iş yeri denetlendi

Kaynak: İHA
Ramazanda 2 bin 896 iş yeri denetlendi
Adana’da Ramazan ayı boyunca 2 bin 896 işletme denetlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ramazan öncesinde başlatılan ve Ramazan boyunca da devam eden gıda denetimleri Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da aralıksız devam etti. Ekipler bu çerçevede gıda sektöründeki 2 bin 896 iş yerinde denetimde bulundu
Ekipler denetimlerde, bozuk, tarihi geçmiş gıdaların yanı sıra fahiş fiyat denetimi de yaptı. Ekipler bazı firmaları uyarırken, bazılarına ise cezai işlem uyguladı.
Denetimlerin ramazan sonrasında, bayram boyunca ve ileri ki günlerde de halkın sağlığı ve ekonomisi için devam edeceği belirtildi.

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