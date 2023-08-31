Ramiz Dayı'nın sesini alarm sesi yaptılar. Sosyal medya yıkıldı

Ezel dizisinin unutulmaz karakteri Ramiz Dayı’nın sesini telefon alarm sesi olarak ayarladılar. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Ramiz Dayı'nın sesini alarm sesi yaptılar. Sosyal medya yıkıldı

Editör: Özlem Kıral

Son yılların en iyi dizilerinden biri olan Ezel gündemden düşmüyor. Ramiz Dayı karakterini canlandıran Tuncel Kurtiz efsane oldu.

Sesi ve özlü sözleriyle sosyal medyada her gün paylaşılıyor. Hem hayata dair hem de dostluğa dair birçok söz Ramiz Dayı’nın sesi ile gündem oluyor.

Son olarak Ramiz Dayı’nın sesinden derlenmiş cümlelerle telefon alarma sesi yapıldı.

Videoda şu sözler yer alıyor:

“Uyan yeğen, alarm çalıyor, uyan yeğen sabah oldu, kalk yeğen kalk, kalk o yataktan… “

Video sosyal medyada çok kez paylaşıldı ve beğenildi.

İŞTE GELEN YORUMLAR:

Ben de kullanıyorum.

Nerden indirebiliriz.

biz lisedeyken vardı la bu biz alarm yapardık.

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RAMİZ DAYI SÖZLERİ

Gerçek dost gölge gibidir. Eğilsen de doğrulsan da düşsen de kalksan da asla yanından ayrılmaz.

Bana iki seçenek sundular… Ya öleceksin ya gideceksin dediler. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım!

Geçmişe takılıp kalmak ne demek çok iyi bilirim. Artık orada olmayanı aramak ne demek cidden çok iyi bilirim.

Bazı insanları kırmak gerekir yeğen, aslında kim olduklarını görmek için…

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