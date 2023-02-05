5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ronaldo'yu hiçe saydı. Sergio Ramos'tan yıllar sonra Messi itirafı

Ronaldo'yu hiçe saydı. Sergio Ramos'tan yıllar sonra Messi itirafı

Uzun yıllar Real Madrid forması giydikten sonra PSG'ye transfer olan Sergio Ramos, takım arkadaşı Lionel Messi hakkında konuştu.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 16:20
Takip Et

Ramos'tan Messi itirafı

Ronaldo'yu hiçe saydı. Sergio Ramos'tan yıllar sonra Messi itirafı
+
Aa
-

Paris Saint-Germain'in deneyimli savunma oyuncusu Sergio Ramos, takım arkadaşı Lionel Messi için övgü dolu sözler kullandı.

İspanyol futbolcu, "Messi'ye karşı oynarken birkaç yıl acı çekmiştim ama şimdi onunla oynarken keyif alıyorum" diye konuştu.

Ramos, ayrıca, "Messi, gördüğüm en iyi oyuncu" ifadelerini kullandı.

Real Madrid ve Barcelona'da uzun yıllar rakip olarak oynayan ikili, daha sonra 2021 yazında birlikte PSG'ye imza atmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
1
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
2
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
3
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
4
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
5
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Ümit Karan'ın görevine son verildi
6
﻿Ümit Karan'ın görevine son verildi
﻿Ümit Karan'ın görevine son verildi
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
7
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli canlı yayında konuşuyor
﻿MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli canlı yayında konuşuyor
﻿MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli canlı yayında konuşuyor
﻿Dünyanın en büyük ebrusu Ankara’da
﻿Dünyanın en büyük ebrusu Ankara’da
﻿Dünyanın en büyük ebrusu Ankara’da
﻿ Şili’de orman yangını: 23 ölü, 979 yaralı
﻿ Şili’de orman yangını: 23 ölü, 979 yaralı
﻿ Şili’de orman yangını: 23 ölü, 979 yaralı
﻿4 ildeki 670 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
﻿4 ildeki 670 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
﻿4 ildeki 670 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.