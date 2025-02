Rangers, Ibrox’ta Ross County’yi 4-0’la geçti

İskoçya Premiership’in 1. aşamasında Rangers, Ibrox Stadı’nda Ross County’yi 4-0 mağlup ederek Celtic ile arasındaki 10 puanlık farkı korudu. Maçın kahramanı Ianis Hagi, 18. ve 25. dakikalarda attığı gollerle takımını öne geçirdi. John Souttar’ın 36. dakikadaki şık vuruşuyla fark üçe çıktı. Kaptan James Tavernier’in 79. dakikada penaltıdan kaydettiği gol ise skoru belirledi.

RANGERS’TAN FIRTINA GİBİ BAŞLANGIÇ

Maça hızlı başlayan Rangers, 18. dakikada Ianis Hagi’nin golüyle öne geçti. Ross County kalecisi Jordan Amissah’ın Vaclav Cerny’nin şutunu çelmesiyle top Hagi’nin önünde kaldı ve Rumen oyuncu kolay bir vuruşla ağları sarstı. Yedi dakika sonra Hagi’nin frikik vuruşu, savunmadan sekerek kaleciyi çaresiz bıraktı ve skor 2-0’a geldi.

John Souttar’ın 36. dakikada kornerden gelen topu ağlara göndermesiyle ilk yarı 3-0 tamamlandı. İkinci yarıda Rangers, tempoyu düşürse de 79. dakikada James Tavernier, Connor Randall’ın Cyriel Dessers’e yaptığı müdahale sonrası kazanılan penaltıyı gole çevirerek maçın skorunu ilan etti: 4-0.

CLEMENT: “TAKIMIN GELİŞİMİ HEYECAN VERİCİ”

Maç sonrasında Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement, takımın gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu takımın büyüdüğünü ve oyun sistemini daha iyi anladığını görebiliyorsunuz. Genç oyuncuların gelişimi harika, Rangers şu anda izlenmesi keyifli bir takım" dedi. Transfer dönemiyle ilgili soruya ise, "Yönetim benim ne istediğimi biliyor. Bunu herkesin duyması gerekmiyor" şeklinde yanıt verdi.

