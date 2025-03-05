Rangers'ın iki yıldızı Fenerbahçe maçında oynamak için sınırları zorluyor

Rangers'ın geçici teknik direktörü Barry Ferguson, İstanbul'da Fenerbahçe ile oynanacak Avrupa Ligi çeyrek finali ilk maçında takımının zaferi için büyük bir çıkış bekliyor. Ancak Ferguson’ın bu hedefe ulaşabilmesi için bazı oyuncularının fiziksel sınırlarını aşması gerektiği ortada. Leon Balogun ve John Souttar, spor bilimcilerinin tavsiyelerine karşı çıkarak, takımda yer alabilmek için hazır olduklarını belirttiler.

SPOR BİLİMİ VE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Geçmişte Rangers’ın eski teknik direktörü Philippe Clement, önemli maçlarda kilit oyuncuları dinlendirme kararı alırken sıklıkla spor bilimini suçlamıştı. Ancak bu kararlar, sonuçta teknik direktörün görevine son verilmesine yol açtı. Özellikle uzun süreli sakatlıklardan dönen Balogun, sadece 25 dakikalık bir antrenmanla, Cumartesi günü Motherwell’e karşı oynanan maçta devre arasında oyuna girmişti.

Balogun’un Fenerbahçe maçı öncesinde fiziksel olarak yeterli seviyede olup olmadığı merak edilirken, savunmanın diğer oyuncusu John Souttar da benzer şekilde zorlu bir iyileşme sürecinden geçiyor. Rangers, her iki oyuncusunun da katkısını almak istiyor ve bu yüzden bilimsel verilerden sapmayı göze almış durumda.

FENERBAHÇE KARŞISINDA KRİTİK MAÇ

Fenerbahçe ile oynanacak olan bu maç, Rangers için sezonun dönüm noktası olabilir. Takımın şu ana kadar elde ettiği sonuçlar, teknik direktör Barry Ferguson'ı zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakmıştı. Avrupa Ligi'nde son 16 turu, Rangers’ın bu sezonki en önemli mücadelesi olarak öne çıkıyor.

Rangers’ın savunma oyuncularının maç öncesinde hazır olup olmayacağı, takımın performansını doğrudan etkileyecek. Ferguson, Balogun ve Souttar’ın sahada yer alabilmesi için fiziksel sınırları aşmalarını bekliyor ve bu hamle, takımın Avrupa’daki kaderini belirleyebilir.