Rangnick, Bayern Münih'le görüştüğünü açıkladı

Bayern Münih'teki teknik direktörlük belirsizliği sürerken, Avusturya Milli Takımı'nın teknik direktörü Ralf Rangnick, kulübün kendisiyle iletişime geçtiğini açıkladı. Almanya futbolunun önemli figürlerinden biri olan Rangnick, Bayern'in kendisiyle ilgilendiği dedikodularını doğruladı. Ancak şu anki önceliği Euro 2024, bu nedenle Bayern'le ilgili durumu şimdilik ikinci planda tutuyor.

BAYERN İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Rangnick, '90 Minuten.at' adlı medya organına verdiği röportajda Bayern Münih'in kendisiyle iletişime geçtiğini doğruladı: "Bayern benimle iletişime geçti, bunu Avusturya Futbol Federasyonu’na (ÖFB) bildirdim. Burada oldukça güvenilir bir ilişkim var. Kendimi burada rahat hissediyorum ve Euro 2024'e odaklanmış durumdayım. Bu yüzden bu konuya şu anda yoğun bir şekilde girmem gerekmiyor" dedi. Rangnick, Bayern'in teklifine karşı şu an için net bir karar almayı erteledi.

BAYERN İLE GELECEK İÇİN ŞARTLAR

Rangnick, olası bir Bayern Münih transferiyle ilgili şunları ekledi:

Bayern 'Seni istiyoruz' derse, o zaman durumu değerlendireceğim. Ama sonra kendime soracağım: Gerçekten bunu istiyor muyum?"

Ralf Rangnick, ekonomik açıdan herhangi bir beklentisi olmadığını, asıl motivasyonunun takım geliştirmek ve başarıya ulaşmak olduğunu belirtti. Rangnick, Bayern’e katılmayı düşünse bile, bu kararı vermeden önce birçok faktörü göz önünde bulunduracağını ifade etti:

Ekonomik boyut kesinlikle benim için önemli değil. Benim için esas mesele, fark yaratıp takımı geliştirme şansımın olup olmayacağı. Aksi takdirde, emekli olma zamanı gelmiş demektir.

AVUSTURYA'DA KALMA İHTİMALİ

Rangnick, Bayern’e katılmama ihtimalini göz ardı etmiyor. "Euro 2024’te hedefimiz, 'Burada dört yıl daha kalacağım' demek değil. Eğer başka bir şey yapmak istersem, önce ÖFB ile konuşacağım" dedi. Bu açıklamalar, Rangnick'in Bayern Münih’e gitmeyi henüz düşünmediğini ve Avusturya Milli Takımı'ndaki görevine de sadık kalmayı planladığını gösteriyor.

DAVİD ALABA’NIN DURUMU

Rangnick, Avusturya'nın yıldız oyuncusu David Alaba'nın durumu hakkında da açıklamalarda bulundu. Alaba'nın çapraz bağlarını sakatladığını ve Euro 2024'te yer almasının pek olası olmadığını ifade etti: