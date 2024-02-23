Rantın yeni hedefi. Doğa harikasına göz diktiler

TEMA Vakfı’nın açıkladığı verilere göre, Artvin’in yüzde 71’i maden ruhsatlı, “Sömürge madenciliğinin” son hedefi ise Hod Vadisi...

Artmin Madencilik, Merkez’e bağlı Yukarımaden ve Aşağımaden köylerini kapsayan içinde altın rezervlerinin de bulunduğu kompleks madeni işletmek için Kasım 2021’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay aldı.

ŞİRKET TANIDIK ÇIKTI

Artmin Madencilik’in ortakları arasında Erzincan İliç’te dokuz işçinin siyanürlü toprağın altında kaldığı madeni işleten çok uluslu bir şirket olan SSR Mining yer alıyor.

SSR Mining isimli şirketin, Hod Vadisi’nde maden arayacak olan şirketin yüzde 40 hissesine sahip olduğu öğrenildi. Ayrıca şirketin yüzde 30’u da Çalık Holding’e ait Lidya Madencilik’teydi fakat 2012 yılının Kasım ayında projenin onay almasının ardından Çalık Holding, hissesinin çoğunluğunu SSR Mining’e devretti. SSR Mining’in hisseyi alabilmek için Çalık’a 270 milyon dolar verdiği gündem olmuştu.

495 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Proje için çalışmalara başlayan şirket, Çoruh’u besleyen kolları da içerisinde barındıran Hod Vadisi’nde maden işletecek. Bölgede 3 bin 500 hektarı kapsayan maden ruhsatı bulunan şirketin, 1 milyar 500 milyon TL değerindeki projeyle ilk etapta 352 hektarlık alanda çalışma yapacağı belirtirken bu alanın 495 futbol sahası büyüklüğüne denk geldiği biliniyor.

ERZİNCAN İLİÇ’TEKİ GİBİ BİR KIYIM

Projenin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre yıllık üretim 1 milyon ton. Ayrıca alana madenden çıkarılacak cevherlerin işlenmesi için içerisinde kimyasalların da kullanıldığı cevher zenginleştirme havuzu da kurulacak. Maden çalışmalarıyla birlikte, doğal yaşam yine tehlike altına girecek.

Ayrıca proje kapsamında, bölgede dinamitte patlatılacağı bildirildi. Çevre savunucuları, söz konusu projenin İliç’te yaşandığı gibi bir kıyıma yol açacağını vurguladı.

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hod Vadisi’nin içinde temiz su kaynaklarının bulunduğuna dikkat çekti ve projeyle birlikte kuşların göz yolunun olumsuz etkileneceğini iletti.

“Burası 100 yıllardır her dönem üç ürün alınabilen bir vadi. İçerisinden dere geçiyor. Kapsadığı köyler, zeytinden tutun neredeyse her şeyin yetiştiği alanlara sahip. Üretken bir köy yok edilmek isteniyor. Köyün okulunda öğrenci yok, şirket yerleşti” ifadelerini kaydeden Karahan, “Yaşanacak bir kaza hepimizi mahvedecek. Mücadelemize devam ederek şirketi durduracağız” dedi.