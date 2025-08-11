Rap sektöründe karanlık olay: Susturucu silah ve bilardo sopasıyla işkence skandalı

Menajer Ferhat Karagöz, Jiyan Amca isimli yapımcı ile Blok3’ün kendisine saldırdığını susturucu silahla tehdit ettiğini anlattı.

Jiyan Amca isimli kişinin ofisinde saldırıya uğradığını söyleyen Karagöz, yaşadığı olayı şöyle anlatıyor. Jiyan Amca isimli kişinin bilardo sopası getirttiğini, Blok 3’ün de bilardo sopası ile kendisine işkence ettiğini anlattı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Ferhat Karagöz’ün bu sözleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

“HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR”

“Herkese merhaba,

Tam 13 yıldır bu sektörde alnımın teriyle, gece gündüz çalışarak, sıfırdan kendi markamı inşa ettim. Dürüstlüğüme, şeffaflığıma ve itibarıma gölge düşürmemek için hep özen gösterdim. Bugüne kadar ne bir tartışmam, ne bir polemiğim, ne de kişisel bir sorunum oldu. Beni tanıyan herkes işime olan bağlılığımı, disiplinimi ve işkolikliğimi bilir.

Ama ne yazık ki uzun zamandır omuz omuza çalıştığım, emek verdiğim bir ekiple çok talihsiz bir olay yaşadım. Yaşadıklarımın tüm detaylarını, anlattığım şekilde, Halk TV YouTube kanalındaki haberde izleyebilirsiniz. Özellikle sektörden kişilerin izlemesini rica ediyorum.

Bu noktaya gelmek beni derinden üzüyor. Hiçbir zaman birinin kariyerini ya da hayatını zedelemek gibi bir niyetim olmadı. Tek derdim, tek amacım, kendi hakkımı ve itibarımı savunmak. Çünkü hayatta her şeyi para ile satın alabilirsiniz… ama itibarı asla

Şunu bilmenizi isterim ki, ben de bir insanım. Bu süreç psikolojimi altüst etti, günlerdir doğru düzgün uyumuyorum. Yıllarımı vererek emekle, alın teriyle kurduğum düzeni, birilerinin keyfine göre yok etmesine asla izin vermem. Hakkımı elimden alacak, emeğimi hiçe sayacak, adımı karalayacak hiç kimseye boyun eğmem.

Anlattıklarımın hepsi belge ve kayıtlarla kanıtlıdır. Benim konuşmaktan, yaşadıklarımı anlatmaktan asla çekincem yok.

Hakkımı arayacağım ve bu haksızlığın giderilmesi için elimden geleni yapacağım.

Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır…

Bundan sonrası artık hukuki süreçte, avukatlarımın takibinde ilerliyor.

Umarım hak yerini bulur. Sevgi ile kalın…”