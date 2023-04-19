Rapçi Aaron Carter'ın ölüm nedeni belli oldu. Küvette ölü bulunmuştu

90'lı yılların ünlü grubu Backstreet Boys'un üyelerinden Nick Carter'ın kardeşi rap şarkıcısı Aaron Carter geçtiğimiz yıl 34 yaşında hayatını kaybetmişti. Küvette bulunan Carter'ın ölüm nedeni açıklandı.

Rapçi Aaron Carter'ın ölüm nedeni belli oldu. Küvette ölü bulunmuştu

Geçtiğimiz kasım ayında ABD'li ünlü rap müzisyeni Aaron Carter, Los Angeles yakınlarındaki evinde ölü bulundu. 90'lı yılların ünlü grubu Backstreet Boys'un üyesi Nick Carter'ın kardeşi olan Aaron Carter, 34 yaşındaydı.

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Çocuk yıldız olarak erken yaşta ün kazanan ve rap kariyerine başlamadan önce kardeşinin hit grubu Backstreet Boys ile turneye çıkan Aaron Carter'ın, evindeki küvette cansız bedeninin bulunduğu belirtilmişti.

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OTOPSİ SONUÇLARI GELDİ

Otopsi raporu yayınlanan rapçinin ölüm sebebi ortaya çıktı. Yapılan açıklamada Carter’ın ölmeden önce sakinleştirici ilaç aldığı belirtildi. Carter'ın vücudunda ayrıca sıkıştırılmış gaza rastlandı. Bu gazın genellikle sprey temizleyicilerde kullanıldığı ve uyuşturucu etkileri olduğu biliniyor.
Sakinleştirici etkisinde olan Carter’ın evinin banyosundaki küvette boğulduğu açıklandı.

REHABİLİTASYONA GİDİYORDU

Carter'ın, oğlu Prince'in velayetini geri almak için birçok kez uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerine gittiği bilgisi ABD basınında yer almıştı.

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